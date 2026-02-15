Detenuta italiana di 32 anni suicida nel carcere della Giudecca | si è impiccata nella sua cella

Una donna italiana di 32 anni si è suicidata nella cella del carcere della Giudecca, probabilmente a causa di problemi personali. La detenuta si è impiccata durante le prime ore della mattina, lasciando gli agenti sorpresi e senza possibilità di intervento immediato. La notizia ha suscitato nuova preoccupazione sulla salute mentale dei detenuti nel sistema penitenziario veneziano.

VENEZIA - Ancora un suicidio in carcere, con una detenuta italiana di 32 anni che si è tolta la vita impiccandosi la notte scorsa nella sua cella nel carcere veneziano della Giudecca. La giovane donna è stata soccorsa ancora in vita ed è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 intervenuto, ma è deceduta poco dopo. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario della UilPa Polizia Penitenziaria. «È l'ottava morte autoinferta - sottolinea De Fazio - dietro le sbarre dall'inizio dell'anno, in un sistema penitenziario che oltre alla libertà, evidentemente, toglie ogni speranza».