Detenuta italiana di 32 anni suicida nel carcere della Giudecca

Una donna italiana di 32 anni si è tolta la vita nel carcere della Giudecca, probabilmente a causa delle condizioni di isolamento e stress che ha vissuto negli ultimi mesi. La sua morte si aggiunge a una lunga serie di episodi simili che evidenziano le difficoltà delle strutture penitenziarie in Italia. Gli agenti hanno trovato il suo corpo nel reparto femminile questa mattina, mentre si indaga sulle ragioni che l'hanno spinta a compiere il gesto estremo.

Tragedia alla Giudecca: suicidio di una detenuta riaccende l'allarme sulla crisi carceraria italiana. Venezia, 15 febbraio 2026 – Una detenuta di 32 anni si è tolta la vita nel carcere di Venezia-Giudecca nella notte tra il 14 e il 15 febbraio. Il drammatico evento porta a otto il numero di suicidi nelle carceri italiane solo quest'anno, sollevando nuovamente interrogativi urgenti sulle condizioni di detenzione e sull'efficacia del sistema penitenziario. L'allarme è stato lanciato dal sindacato UilPa Polizia Penitenziaria, che chiede interventi strutturali e un cambio di passo nella gestione della crisi. Detenuta italiana di 32 anni suicida nel carcere della Giudecca: si è impiccata nella sua cellaVENEZIA - Ancora un suicidio in carcere, con una detenuta italiana di 32 anni che si è tolta la vita impiccandosi la notte scorsa nella sua cella del carcere di Venezia La Giudecca. UILPA POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERE DI VENEZIA LA GIUDECCA, DE FAZIO: «DETENUTA 32ENNE SI TOGLIE LA VITA IMPICCANDOSI, È L'OTTAVA MORTE AUTOINFLITTA DALL'INIZIO ...Una detenuta italiana di 32 anni si è tolta la vita impiccandosi la notte scorsa nella sua cella del carcere di Venezia La Giudecca. Soccorsa ancora in vita,