Donnarumma è una furia dopo la partita del Manchester City | faccia a faccia con Luke O'Nien

Donnarumma è stato protagonista di un confronto con Luke O'Nien dopo la partita tra Manchester City e Sunderland. L'episodio ha attirato l'attenzione, evidenziando un momento di tensione tra i due calciatori. Questa vicenda si inserisce nel contesto di incontri sportivi caratterizzati da emozioni intense e momenti di confronto tra protagonisti sul campo.

Courtois, che difesa a Donnarumma dopo Musiala e le critiche di Neuer: "Credo che Gigio..." - Thibaut Courtois si schiera dalla parte di Gianluigi Donnarumma, finito al centro delle polemiche dopo l’uscita di porta che ha provocato, in maniera del tutto accidentale, il grave infortunio ... corrieredellosport.it

Musiala scagiona Donnarumma dopo l'infortunio: "Non c'è nessuno da incolpare" - In un video pubblicato sui social, la stella del Bayern Monaco ha parlato del tremendo infortunio subito dopo lo scontro con Donnarumma nei quarti di finale del Mondiale per Club A 4 giorni di ... gazzetta.it

