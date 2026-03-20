Spara in faccia al padre con una balestra e fugge | arrestato dopo una caccia all'uomo in USA

Dopo una lite, un uomo ha sparato al padre con una balestra e si è allontanato. La polizia ha avviato una caccia all’uomo, che si è conclusa con l’arresto del sospetto. La vittima ha riportato ferite, ma è riuscita a sopravvivere. L’incidente è avvenuto negli Stati Uniti, senza altri dettagli sui motivi del gesto.

Dopo una lite Chase Fleming ha sparato in faccia al padre con una balestra poi si è dato alla fuga: l'uomo è stato infine arrestato, la vittima è sopravvissuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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