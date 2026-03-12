Pirata investe motociclista fugge poi cerca di sviare le indagini simulando il furto dell’auto

Un pirata della strada ha investito un motociclista a Cento, in provincia di Ferrara, e subito dopo è fuggito. Successivamente, ha tentato di depistare le indagini simulando il furto della propria auto. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare e rintracciare il responsabile. La vittima è rimasta coinvolta in un incidente che ha attirato l’attenzione delle autorità.

Cento (Ferrara), 12 marzo 2026 – Travolge un motociclista, fugge e infine simula il furto della sua auto per non essere scoperto. E' andata male al 36enne che nella sera del 3 marzo ha provocato un incidente a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, che è stato incastrato dalle indagini dei carabinieri e quindi denunciato. I fatti risalgono alla sera del 3 marzo quando, all'incrocio tra via Mantova e via Monsignor Stagni, un'auto ha urtato un motociclista 60enne. Il conducente si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il motociclista, soccorso dal 118, è stato successivamente trasportato d'urgenza all'ospedale di Cona. Sul luogo dell'impatto i carabinieri hanno trovato la targa della macchina, staccatasi a causa dell'urto.