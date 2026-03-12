Pirata investe motociclista fugge poi cerca di sviare le indagini simulando il furto dell’auto

Da ilrestodelcarlino.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pirata della strada ha investito un motociclista a Cento, in provincia di Ferrara, e subito dopo è fuggito. Successivamente, ha tentato di depistare le indagini simulando il furto della propria auto. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di identificare e rintracciare il responsabile. La vittima è rimasta coinvolta in un incidente che ha attirato l’attenzione delle autorità.

Cento (Ferrara), 12 marzo 2026 – Travolge un motociclista, fugge e infine simula il furto della sua auto per non essere scoperto. E’ andata male al 36enne che nella sera del 3 marzo ha provocato un incidente a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, che è stato incastrato dalle indagini dei carabinieri e quindi denunciato. I fatti risalgono alla sera del 3 marzo quando, all'incrocio tra via Mantova e via Monsignor Stagni, un'auto ha urtato un motociclista 60enne. Il conducente si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il motociclista, soccorso dal 118, è stato successivamente trasportato d'urgenza all'ospedale di Cona. Sul luogo dell'impatto i carabinieri hanno trovato la targa della macchina, staccatasi a causa dell'urto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pirata investe motociclista fugge poi cerca di sviare le indagini simulando il furto dell8217auto
© Ilrestodelcarlino.it - Pirata investe motociclista, fugge poi cerca di sviare le indagini simulando il furto dell’auto

Articoli correlati

Leggi anche: Ciserano, investe un motociclista e fugge: pirata della strada individuato e denunciato

Leggi anche: Investe anziano e fugge,si cerca pirata

Aggiornamenti e notizie su Pirata investe

Discussioni sull' argomento Incidente a Pederobba. Investe una coppia e fugge, abbandona l'auto vicino ad un casolare: pirata della strada rintracciato. Macchina...; Monza identificato dalla Polizia locale un pirata della strada.

Ciserano, investe un motociclista e fugge: pirata della strada individuato e denunciatoL’incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale 11 Francesca in pieno giorno. A prestare i primi soccorsi al centauro è stato l’ex sindaco Enea Bagini. Decisive le telecamere di videosorveglianza ... bergamonews.it

Monza, tampona un motociclista e fugge: rintracciato il pirata della stradaSecondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Monza, un’autovettura ha tamponato un motociclo condotto da un giovane monzese classe 2007. mbnews.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.