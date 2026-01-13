E se Henkel volesse comprare Olaplex? Cosa sappiamo fino ad ora

Henkel, azienda tedesca nota per marchi come Vernel e Schwarzkopf, avrebbe avanzato un’offerta per l’acquisto di Olaplex, noto marchio nel settore della cura dei capelli. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali sull’operazione, né si conoscono eventuali sviluppi successivi. La notizia suscita interesse nel settore beauty, ma rimane ancora da capire quale possa essere l’impatto di questa possibile acquisizione.

La tedesca Henkel, già proprietaria di brand come Vernel e Schwarzkopf, avrebbe presentato un’offerta per acquistare Olaplex. Infatti, secondo persone informate sulla vicenda, l’accordo sarebbe arrivato dopo che uno dei brand di haircare di maggior successo degli ultimi anni ha perso oltre il 90% del suo valore dal debutto in Borsa. Il titolo è salito di oltre il 36%. Olaplex potrebbe passare alla tedesca Henkel. Fino ad ora sappiamo che le due aziende sono in trattative per un potenziale accordo, che potrebbe in realtà concludersi in poche settimane (o almeno è quanto hanno riferito le fonti). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

