Ora è ufficiale | Guess passa in maggioranza ad Authentic Brands
Authentic Brands ha acquisito il 51% dei diritti di proprietà intellettuale di Guess, confermando ufficialmente l’accordo tra le due società. Questa operazione rappresenta un passo importante per il brand, che continuerà a operare sotto la nuova gestione, mantenendo la propria identità e strategia di mercato. La notizia segna un cambiamento significativo nel panorama della moda, consolidando la presenza di Authentic Brands nel settore.
Authentic Brands acquisisce ufficialmente il 51% dei diritti di proprietà intellettuale di Guess: ora la notizia è ufficiale, dopo il primo annuncio che riguardava l’accordo tra le due società. Questo segna, per l’azienda, il delisting dalla Borsa di New York. Il brand, dopo la collab che segna la ripresa ufficiale di Chiara Ferragni, modifica il suo assetto ridistribuendo le quote della sua proprietà intellettuale. Guess, finalizzata l’acquisizione della maggioranza di Authentic Brands. Questa acquisizione segna, appunto, il passaggio di proprietà della maggioranza. Mentre per quanto riguarda il restante 49% dei diritti di proprietà intellettuale, questo resta nelle mani degli azionisti storici del gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondimenti su Guess AuthenticBrands
Ora è ufficiale: a Roma Italia viva entra in maggioranza con il sindaco Gualtieri
Ora è ufficiale: Avon passa all’americana Regent LP (ma continua l’attività in America Latina)
Avon passa sotto il controllo di Regent LP, società statunitense, mentre continuerà le sue attività in America Latina.
Ultime notizie su Guess AuthenticBrands
Argomenti discussi: Chiara Ferragni volto della campagna di Guess per la Primavera 2026; Il ritorno di Chiara Ferragni: dopo il proscioglimento è il nuovo volto di Guess; Chiara Ferragni testimonial di Guess, la ripartenza dopo il Pandoro gate: Grazie per credere in me in questo periodo complesso; Chiara Ferragni riparte come testimonial diGuess: Grande opportunità per ricominciare dopo un periodo complesso.
Ora è ufficiale: Guess passa in maggioranza ad Authentic BrandsAuthentic Brands acquisisce ufficialmente il 51% dei diritti di proprietà intellettuale di Guess: ora ... msn.com
Chiara Ferragni riparte da Guess: la prima campagna moda dopo il Pandoro-gateL'imprenditrice digitale torna nel fashion system con Guess, lo stesso brand con cui aveva collaborato 13 anni fa ... ilfattoquotidiano.it
+++ NEWS +++ Kailas Fuga is the new technical partner of the Chianti Classico Marathon 2026. The Chianti Classico Marathon continues to grow and strengthen its sporting profile by building partnerships with leading brands in the trail running world. For the - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.