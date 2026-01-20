Servizi straordinari della polizia locale Chiuso il progetto ’Sicurezza Urbana’

È stato concluso il progetto di rafforzamento della sicurezza urbana, realizzato attraverso un accordo tra Regione Marche, Prefettura di Fermo e i Comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Il progetto ha previsto servizi straordinari della polizia locale, contribuendo a migliorare la sicurezza nelle aree coinvolte. Questa iniziativa rappresenta un impegno condiviso per garantire un ambiente più sicuro e controllato per i cittadini.

Si chiude il progetto per il rafforzamento della sicurezza urbana, realizzato grazie al Patto sottoscritto tra Regione Marche, Prefettura di Fermo e i Comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Con determinazione dirigenziale n. 30 del 15 gennaio il Comune ha disposto il pagamento dei compensi al personale della Polizia Locale che ha svolto servizi straordinari durante il periodo invernale. Il progetto ha previsto il prolungamento dei turni serali fino alle 22, in particolare nella fascia tra le 19 e le 22, considerata la più delicata. Gli agenti sono stati impegnati soprattutto nei controlli stradali, nella gestione degli incidenti e nel presidio delle situazioni di maggiore criticità per la sicurezza cittadina.

