Stadio della Roma la giunta Gualtieri dà il via libera al progetto definitivo Così si trasforma Pietralata

La giunta capitolina ha approvato il progetto definitivo per la costruzione dello stadio della Roma a Pietralata. L’iter procedurale si conclude con questa decisione, che permette di avviare le fasi successive dei lavori. La scelta rappresenta un passo importante nel percorso di realizzazione dell’opera e impatta direttamente sul quartiere interessato. Ora si attende l’avvio dei cantieri e l’evoluzione del progetto.

La giunta capitolina, come da previsioni, ha approvato la proposta di delibera riguardante il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il documento, nello specifico, è una presa d'atto della verifica di ottemperanza del progetto di fattibilità tecnica ed economica alle condizioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

