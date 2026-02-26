Stadio della Roma la giunta Gualtieri dà il via libera al progetto definitivo Così si trasforma Pietralata

La giunta capitolina ha approvato il progetto definitivo per la costruzione dello stadio della Roma a Pietralata. L’iter procedurale si conclude con questa decisione, che permette di avviare le fasi successive dei lavori. La scelta rappresenta un passo importante nel percorso di realizzazione dell’opera e impatta direttamente sul quartiere interessato. Ora si attende l’avvio dei cantieri e l’evoluzione del progetto.

La giunta capitolina, come da previsioni, ha approvato la proposta di delibera riguardante il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il documento, nello specifico, è una presa d'atto della verifica di ottemperanza del progetto di fattibilità tecnica ed economica alle condizioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it Stadio della Roma, il progetto definitivo non arriva: scavi archeologici fermi e nodi irrisolti a PietralataLa corsa del Campidoglio sullo stadio della Roma mentre incombe la scadenza di Euro 2032: ma gli scavi archeologici sono fermi e il bosco non si può... Leggi anche: Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: “Non è quello definitivo” La Roma presenterà il progetto definitivo per lo stadio entro Novembre. #asroma #stadiodellaroma Temi più discussi: Roma, il 5 marzo il pubblico interesse per il nuovo stadio: prima pietra nel 2027 e pronto nel 2030?; Stadio della Roma a Pietralata, la Giunta è pronta a confermare il pubblico interesse; Lo stadio della Roma arriva in giunta: Lavori al via nel 2027; Nuovo stadio Roma a Pietralata: la Giunta approva la delibera. Nuovo stadio Roma a Pietralata: la Giunta approva la deliberaNuovo passo in avanti per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata . La giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera sull'impianto del futuro dei giallorossi. Ora il prossimo passag ... corrieredellosport.it Nuovo Stadio della Roma a Pietralata: c’è il via libera della Giunta. Investimento da un miliardoIl provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni competenti. Nelle prossime settimane il voto definitivo dell'Assemblea Capitolina ... rainews.it #Roma La Giunta approva la delibera sullo stadio della #ASRoma. Il provvedimento sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, nelle prossime settimane, sottoposto al voto definitivo dell'Assemblea capitolina per la conferma dell'interesse pubblico facebook Roma, nuovo stadio a Pietralata: approvata la delibera dalla Giunta Comunale #SkySport #Roma x.com