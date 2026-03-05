Just The Woman I Am 2026 | cosa cambia per chi si sposta a Torino domenica 8 marzo percorso divieti e linee Gtt deviate

Domenica 8 marzo 2026 si svolge a Torino la tredicesima edizione di Just The Woman I Am, una camminata e corsa non competitiva. La manifestazione prevede un percorso specifico, con divieti di sosta e circolazione lungo alcune strade, che saranno deviate per consentire l’evento. Le linee GTT subiranno modifiche temporanee per permettere il passaggio dei partecipanti e garantire la sicurezza di tutti.

Anche quest'anno torna il consueto appuntamento con Just The Woman I Am, la tredicesima edizione della camminata e corsa non competitiva che prenderà il via domenica, 8 marzo 2026. Cambia quest'anno il punto di partenza che, diversamente dall'anno scorso, è stata individuata all'angolo tra viale Mattioli e viale Crivelli (lato corso Marconi). Per raggiungere la partenza, alle 15.30, è fatto divieto l'accesso dall'Arco Monumentale e consentito solamente da corso Massimo D'Azeglio. Per permettere la manifestazione solidale che si concluderà in piazza Castello, Gtt ha già previsto modifiche alla circolazione per quanto riguarda il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Manifestazione per Askatasuna a Torino: tutte le linee Gtt deviate, strade chiuse e divieti di sostaA Torino, in occasione della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna e il governo Meloni, sabato 31 gennaio 2026... Treni Torino-Milano, lavori alla stazione di Novara: cosa cambia per chi viaggia a marzo 2026Saranno lavori di manutenzione programmata quelli che interesseranno i binari della stazione di Novara nel mese di marzo 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Just The Woman I Am 2026 cosa cambia.... Temi più discussi: Just The Woman I Am – le attività durante l’evento; Just the woman I am: la corsa per la ricerca torna e raggiunge anche Milano, Roma e Parigi; Specchio dei tempi alla - Fondazione La Stampa; Just The Woman I Am, a Torino la 13ª edizione con R101. Torna JUST THE WOMAN I AM, ad oggi superate le 30mila donazioniL’edizione 2026 si prepara a colorare la città domenica 8 marzo, con partenza fissata alle ore 15.30 al parco del Valentino ... rainews.it Just The Woman I Am 2026: cosa cambia per chi si sposta a Torino domenica 8 marzo, percorso e linee Gtt deviateCambiano percorso 25 linee del trasporto pubblico locale per dare spazio alla camminata/corsa non competitiva e solidale ... torinotoday.it GRUGLIASCO ADERISCE ALLA 13ª EDIZIONE DI JUST THE WOMAN I AM Anche quest'anno la Città di Grugliasco affianca il progetto Just The Woman I Am, che si terrà nelle giornate di 6, 7 e 8 marzo, e culminerà nella tradizionale corsa-camminata solidale - facebook.com facebook A Torino arriva la 13ª edizione di Just The Woman I Am, la corsa camminata di 5 km aperta a tutti, con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, oltre a promuovere la prevenzione. x.com