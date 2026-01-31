Manifestazione per Askatasuna a Torino | tutte le linee Gtt deviate strade chiuse e divieti di sosta

A Torino, sabato 31 gennaio 2026, le strade si riempiranno di manifestanti contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Le linee Gtt saranno tutte deviate, le strade chiuse e ci saranno divieti di sosta in diverse zone della città. La manifestazione nazionale si svolge proprio in questa giornata, e le autorità hanno già annunciato le modifiche alla viabilità per gestire al meglio l’afflusso di persone.

A Torino, in occasione della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna e il governo Meloni, sabato 31 gennaio 2026 sono previste modifiche e limitazioni alle linee di trasporto pubblico Gtt e alla viabilità. Alcune di queste sono state definite nel dettaglio in anticipo, sulla base del percorso dei tre cortei annunciati dagli organizzatori, che partono nel primo pomeriggio e attraverseranno il centro storico e Vanchiglia. Altre possono essere imposte nel corso della giornata, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. MetropolitanaSaranno chiuse le stazioni Porta Susa e Porta Nuova e, su eventuale disposizione delle forze dell'ordine, potranno essere chiuse le stazioni intermedie.

