Quaresima al via nella Basilica di Sant’Antonio tra anniversari storici e momenti di spiritualità

La Quaresima è iniziata nella Basilica di Sant’Antonio, segnando un momento importante per i fedeli di Messina. La celebrazione ha coinvolto numerosi parrocchiani che si sono raccolti in preghiera, rafforzando il senso di comunità. Tra i presenti, c’erano anche alcuni anziani che hanno condiviso ricordi di passate Quaresime vissute in questa chiesa. L’apertura di questo periodo coincide con anniversari storici legati alla chiesa stessa, portando alla memoria eventi passati e rafforzando il legame tra fede e storia locale.

Celebrazioni, incontri biblici ed esercizi religiosi accompagnano l'anno giubilare dedicato al santuario e al fondatore Annibale Maria Di Francia Con l'inizio della Quaresima si apre un tempo particolarmente significativo per la comunità religiosa messinese. La Basilica Santuario di Sant'Antonio inaugura infatti un percorso spirituale che quest'anno assume un valore speciale, intrecciando il cammino liturgico con due ricorrenze di grande rilievo per la storia del santuario. Un doppio anniversario che accompagnerà i fedeli in un itinerario di conversione, preghiera, digiuno e carità, nel segno della riscoperta dell'essenziale e del valore della vita spirituale.