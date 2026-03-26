La Via Crucis cittadina apre la Settimana Santa a Lanciano

La Via Crucis cittadina ha dato il via ai riti della Settimana Santa a Lanciano. L’itinerario quaresimale si conclude e si tengono le cerimonie religiose che celebrano la passione e la morte di Gesù. La manifestazione coinvolge la comunità locale e apre il ciclo di eventi religiosi che si svolgono nel centro storico. I partecipanti si riuniscono per assistere alle processioni e alle funzioni previste nel calendario della settimana.

Appuntamento sabato 28 marzo, alle 20.30, alla chiesa di San Biagio, percorso fino in cattedrale guidato dall'arcivescovo Emidio Cipollone. Ecco tutti gli appuntamenti nella diocesi di Lanciano-Ortona “L’itinerario quaresimale giunge al termine e iniziano i riti solenni della Settimana Santa, durante la quale 'si consuma' l’amore di Dio per ogni uomo di ogni tempo e di ogni luogo!”. L'arcivescovo di Lanciano-Ortona, Emidio Cipollone, annuncia l'inizio della Settimana Santa che si apre sabato 28 marzo 2026, a Lanciano, con la Via Crucis cittadina organizzata dall’ufficio liturgico dell’arcidiocesi. Il raduno è alle... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La Via Crucis cittadina apre la Settimana Santa a Lanciano Articoli correlati Leggi anche: Domenica delle palme a Carini, la via Crucis apre la Settimana Santa Dai concerti di musica sacra ai riti della tradizione: ecco la Settimana Santa a LancianoMusica, tradizione e rinnovamento spirituale: sono gli ingredienti della Settimana Santa a Lanciano, la cui organizzazione è curata... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Via Crucis Temi più discussi: Venerdì Santo 3 Aprile 2026: Via Crucis Cittadina; Via Crucis cittadina presieduta dall’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice; Via Crucis cittadina a Trento; Preparazione alla Santa Pasqua. Venerdì la Via Crucis Cittadina - Autore: Francesca Ciaccio | Cultura. Via Crucis cittadina a Fossano: un percorso nel centro storico tra preghiera e devozioneLa preghiera della Via Crucis è una pratica diffusa in molte parrocchie nei venerdì di Quaresima. Le comunità della città di Fossano (che comprendono anche Boschetti, Tagliata, Santa Lucia e San Marti ... lafedelta.it Diocesi: Trento, domani la Via Crucis cittadina con i giovani nel nome di San FrancescoSarà la figura di Francesco d’Assisi, nell’ottocentenario della sua morte, ad accompagnare la Via Crucis cittadina a Trento in programma domani, venerdì 27 marzo, con partenza alle ore 20 dal convento ... agensir.it Che Via Crucis: la Meloni chiede le dimissioni della Santanchè da ministro. Lei resiste ma poi, rimasta sola, lascia in polemica: «Il mio certificato penale è pulito, non voglio essere il capro espiatorio però dico: “Obbedisco”». La sfida del governo adesso è risor - facebook.com facebook