Servizio civile universale con il consorzio Matrix | tante opportunità nel sociale

È stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio civile universale 20252026, gestito dal Consorzio Matrix di Vasto. L'iniziativa offre diverse opportunità nel settore sociale, coinvolgendo giovani in progetti di volontariato e assistenza. Il bando rimane aperto fino alla scadenza prevista, con dettagli disponibili sul sito ufficiale del Consorzio.

Pubblicato il nuovo bando per il Servizio civile universale 20252026 gestito dal Consorzio Matrix di Vasto. L’iniziativa rappresenta un’opportunità di rilievo per il nostro territorio, coinvolgendo giovani tra i 18 e i 28 anni in un percorso che coniuga solidarietà e crescita professionale. L’impegno richiesto per ciascun progetto segue una struttura chiara e garantita per assicurare un impatto sociale reale e una formazione di qualità: 12 mesi di servizio continuativo con un impegno settimanale di 25 ore, distribuite su 5 giorni a settimana e orario prevalentemente diurno. Le domande devono essere presentate entro le ore 14 dell’8 aprile attraverso la piattaforma Dol (Domanda On Line) all’indirizzo: https:domandaonline. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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