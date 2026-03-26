Servizio civile universale nel Piacentino | 114 opportunità per i giovani

È stato pubblicato il bando per il servizio civile universale 2026, che offre 114 posti nel territorio di Piacenza e dintorni. La possibilità è rivolta a giovani tra i 18 e 28 anni interessati a dedicare un anno al sostegno della comunità. Partecipare permette di svolgere attività di volontariato e di acquisire competenze pratiche utili per il percorso lavorativo e personale.

È aperto il Bando di servizio civile universale 2026, un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano dedicare un anno alla comunità, acquisendo competenze utili per il proprio futuro personale e professionale. Non solo: è anche un’occasione per conoscere nuove persone, costruire relazioni e mettersi in gioco. Partecipare signi?ca mettersi accanto alle persone, condividere storie e trasformarle in opportunità: aiutare chi è fragile, sostenere chi cresce, promuovere il valore della cultura, della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale. Le motivazioni che spingono i ragazzi e le ragazze a partecipare sono molteplici: c’è chi sceglie questa esperienza per avvicinarsi al mondo del lavoro, chi per impegnarsi in attività sociali e solidali, chi per prendersi un anno di crescita personale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Servizio civile universale nel Piacentino: 114 opportunità per i giovani Articoli correlati Su Noi Magazine l’8 Marzo e tutte le opportunità del Servizio Civile Universale per giovani tra i 18 e i 28 anniTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... "Può nascere un fiore": le opportunità per il Servizio civile universale in ValtellinaLe Acli provinciali di Sondrio, in sinergia con la scuola Pio XII di Sondrio, hanno presentato questa mattina il nuovo bando del servizio civile... Una raccolta di contenuti su Servizio civile Temi più discussi: Il Servizio Civile Universale nei Vigili del fuoco per il 2026; Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026; Servizio civile universale: open day a Palazzo Ducale il 30 marzo; Pubblicato il bando del servizio civile 2026. Servizio civile, con Avis Toscana 50 posti disponibili per sensibilizzare gli studenti a donareFIRENZE - C'è tempo fino alle 14 dell'8 aprile per partecipare al nuovo bando del servizio civile universale promosso da Avis Toscana. Sono 50 i posti ... piananotizie.it Servizio civile, 50 posti con Avis ToscanaC’è tempo fino alle 14 dell’8 aprile 2026 per partecipare al nuovo bando del Servizio civile universale promosso da Avis Toscana. Sono 50 i posti ... gonews.it BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - facebook.com facebook Servizio Civile con Aism, 'per migliorare la vita di persone con sclerosi multipla'. C'è tempo fino alle 14 dell'8 aprile per candidarsi al nuovo Bando #ANSA x.com