Serie C | Torres-Livorno le probabili formazioni Venturato | Avversario di valore dovremo dare tutto

Nel campionato di Serie C, si prepara la sfida tra Torres e Livorno. Il Livorno, dopo cinque partite senza vittorie e con tre pareggi, cerca di ottenere i punti necessari per evitare i rischi di retrocessione. Venturato ha dichiarato che l’avversario è di valore e che sarà importante dare il massimo in questa fase finale del torneo.

Gli amaranto, che non trovano la vittoria da cinque gare, sono chiamati a raccogliere un risultato positivo per chiudere il discorso salvezza A caccia degli ultimi punticini necessari per mettersi definitivamente al riparo. Il Livorno, reduce da cinque gare in cui ha raccolto soltanto tre pareggi, è chiamato in questo finale di campionato ad archiviare il prima possibile il discorso salvezza. E la sfida sul campo della Torres, in programma sabato 28 marzo alle 14.30, ha da questo punto di vista un'importanza chiave. I sardi, infatti, occupano il quartultimo posto con i loro 31 punti e, contro gli amaranto, andranno alla ricerca della vittoria per accorciare la classifica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Serie C | Torres-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: "Avversario di valore, dovremo dare tutto" Articoli correlati Leggi anche: Serie C | Livorno-Perugia, le probabili formazioni: Venturato pensa al turnover Leggi anche: Serie C | Livorno-Pianese, le probabili formazioni. Venturato: "Per noi sarà una prova di maturità" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serie C Torres Livorno le probabili... Temi più discussi: Serie C | Torres-Livorno: numeri e precedenti; Torres, due itinerari per la salvezza senza playout: ma il Livorno sabato vuole chiudere la pratica. Greco è ancora senza Zecca; Torres-Livorno, arbitra Cerea di Bergamo. Per gli amaranto terzo incrocio con l’arbitro bergamasco; Torres-Livorno: dove vedere gratuitamente la gara di Serie C. La Torres ospita il Livorno, tre punti per allontanare la zona playoutIl pareggio serve a galleggiare, la vittoria a navigare lontano dai playout. Domani pomeriggio al Vanni Sanna (ore 14.30) la Torres ospita il Livorno. Tra le due formazioni ci sono appena 6 punti di ... unionesarda.it Pronostico Torres vs Livorno – 28 Marzo 2026La sfida di Serie C tra Torres e Livorno andrà in scena il 28 Marzo 2026 alle 14:30 allo stadio Vanni Sanna. Un appuntamento che richiama attenzione per ... news-sports.it La Torres ospita il Livorno, tre punti per allontanare la zona playout x.com GRECO IN SALA STAMPA Le parole in conferenza stampa di Alfonso Greco, tecnico della Torres, alla vigilia del match che vedrà i rossoblù affrontare al Vanni Sanna il Livorno. Leggi tutte le sue parole su Centotrentuno.com - facebook.com facebook