Serie C | Torres-Livorno le probabili formazioni Venturato | Avversario di valore dovremo dare tutto

Da livornotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie C, si prepara la sfida tra Torres e Livorno. Il Livorno, dopo cinque partite senza vittorie e con tre pareggi, cerca di ottenere i punti necessari per evitare i rischi di retrocessione. Venturato ha dichiarato che l’avversario è di valore e che sarà importante dare il massimo in questa fase finale del torneo.

Gli amaranto, che non trovano la vittoria da cinque gare, sono chiamati a raccogliere un risultato positivo per chiudere il discorso salvezza A caccia degli ultimi punticini necessari per mettersi definitivamente al riparo. Il Livorno, reduce da cinque gare in cui ha raccolto soltanto tre pareggi, è chiamato in questo finale di campionato ad archiviare il prima possibile il discorso salvezza. E la sfida sul campo della Torres, in programma sabato 28 marzo alle 14.30, ha da questo punto di vista un'importanza chiave. I sardi, infatti, occupano il quartultimo posto con i loro 31 punti e, contro gli amaranto, andranno alla ricerca della vittoria per accorciare la classifica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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