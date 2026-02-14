Serie C | Livorno-Pianese le probabili formazioni Venturato | Per noi sarà una prova di maturità

Il Livorno ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque partite, un risultato che ha fatto salire la squadra in classifica. Venturato, l’allenatore, definisce la prossima sfida contro la Pianese come una vera prova di maturità. La squadra toscana punta a mantenere il ritmo e consolidare la posizione in zona playoff, cercando di allontanarsi ulteriormente dai pericoli dei playout. La partita si gioca domenica allo stadio Armando Picchi, con i tifosi pronti a sostenere i propri giocatori.

Quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Un ruolino di marcia, quello tenuto nelle ultime settimane, che ha permesso al Livorno di staccarsi dalla zona playout, adesso distante sette lunghezze, e di agganciare quella playoff, con Dionisi e compagni appaiati a quota 31 alla Vis Pesaro. E gli amaranto, ora, non vogliono certo fermarsi, anche perché alle porte ci sono due sfide casalinghe consecutive, la prima delle quali, in programma domenica 15 febbraio alle 14.30, contro la Pianese, al momento sesta forza del torneo. Ottenere altri tre punti, per gli uomini di Venturato, significherebbe fare un enorme passo in avanti verso la salvezza incentivando, allo stesso tempo, ambizioni inimmaginibili fino a poche settimane fa.