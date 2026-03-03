Serie C | Livorno-Perugia le probabili formazioni | Venturato pensa al turnover
Il Livorno e il Perugia si affronteranno al Picchi mercoledì 4 marzo alle 20 in un turno infrasettimanale di Serie C. Il Livorno si prepara a un possibile turnover mentre Venturato valuta le scelte da schierare in campo. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica.
L'occasione, per il Livorno, è di quelle ghiotte. Al Picchi, nel turno infrasettimanale in programma mercoledì 4 marzo alle 20.30, arriverà infatti il Perugia e conquistare i tre punti, per gli amaranto - reduci dal pari a reti bianche con la Sambenedettese - significherebbe di fatto blindare il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Serie C | Campobasso-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, servirà entusiasmo"La vittoria nello scontro diretto con il Bra, giunta in extremis grazie alla rete in pieno recupero di Samuel Di Carmine, ha permesso al Livorno di...
Serie C | Ascoli-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: "Partita difficile, servirà una grande prestazione"Due vittorie consecutive, nel corso di questa stagione, il Livorno non le aveva mai ottenute.
LIVORNO PERUGIA, LA CURVA NORD DISERTERA' LA TRASFERTA