Serie C su Sky e NOW | la 34ª giornata e la finale di Coppa Italia Latina-Potenza

Dal 28 al 30 marzo si svolge la trentaquattresima giornata della Serie C, trasmessa su Sky e NOW. La finale di ritorno della Coppa Italia Serie C tra le squadre di Latina e Potenza è prevista per mercoledì 1° aprile.

Da sabato 28 a lunedì 30 marzo la trentaquattresima giornata della Serie C Sky Wifi 20252026. Mercoledì 1° aprile in programma la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C tra Latina e Potenza. La Serie C Sky Wifi 20252026 è interamente visibile su Sky e in streaming su NOW, con la copertura completa delle 1.143 partite stagionali, inclusi playoff, Supercoppa e Coppa Italia a partire dagli ottavi di finale. La Casa dello Sport offre inoltre rubriche settimanali dedicate ai tre gironi, con aggiornamenti, notizie e highlights disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport. Da sabato 28 a lunedì 30 marzo si disputa la trentaquattresima giornata di campionato, con un programma ricco di incontri distribuiti nell’arco del weekend. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Potenza-Latina oggi in finale di Coppa Italia Serie C, dove vederla in TV e streaming: le formazioniPotenza-Latina è la partita d'andata della finale di Coppa Italia Serie C: si gioca oggi, mercoledì 18 marzo 2026, allo stadio Alfredo Viviani con... Guarda le semifinali e la finale della Coppa Italia in diretta su LBA TV, Sky Sport e in chiaro su CieloQuesto aggiornamento descrive la copertura televisiva di due appuntamenti chiave del basket nazionale, evidenziando i canali disponibili, le... Tutti gli aggiornamenti su Coppa Italia Latina Temi più discussi: Potenza-Latina, la finale d'andata di Coppa Italia Serie C su Sky: tutto quello da sapere; Potenza-Latina in finale di Coppa Italia Serie C, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali; AL POTENZA L’ANDATA DELLA FINALE DELLA COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA; Dove Vedere Potenza-Latina (Coppa Italia Serie C 2025-’26). Potenza-Latina 3-1: gol e highlights della finale di andata di Coppa Italia Serie CLeggi su Sky Sport l'articolo Potenza-Latina 3-1: gol e highlights della finale di andata di Coppa Italia Serie C ... sport.sky.it Finale Coppa Italia Serie C: Potenza-Latina, dove vedere la partita di andataFinale Coppa Italia Serie C 2026: Potenza-Latina, andata mercoledì 18 marzo. Scopri dove vederla in diretta Sky e streaming su NOW ... tag24.it Granata a Potenza, il Catania a Latina: campionato e Coppa Italia sullo sfondo. Il Benevento osserva #Salerno - facebook.com facebook Finale d'andata Coppa Italia C: Potenza-Latina 3-1. Laziali chiamati all'impresa al ritorno x.com