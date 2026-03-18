Potenza-Latina oggi in finale di Coppa Italia Serie C dove vederla in TV e streaming | le formazioni

Oggi alle ore 20 allo stadio Alfredo Viviani si svolge la partita di andata della finale di Coppa Italia Serie C tra Potenza e Latina. La sfida rappresenta l’atto conclusivo del torneo e si gioca in una giornata di metà marzo. La partita viene trasmessa in diretta streaming e in TV, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire l’evento sportivo.

Potenza-Latina è la partita d'andata della finale di Coppa Italia Serie C: si gioca oggi, mercoledì 18 marzo 2026, allo stadio Alfredo Viviani con fischio d’inizio alle ore 20.30. Diretta TV in chiaro su RaiSport e su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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