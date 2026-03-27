Serie A trasferta delicata a Treviso | per la Reggio BiC vietato abbassare la guardia
La Reggio BiC torna in campo sabato 28 marzo alle ore 14.30 per una trasferta contro il Pdm Treviso in Serie A. La partita si giocherà in terra veneta e rappresenta un impegno importante per la squadra, che dovrà affrontare una sfida impegnativa lontano dal proprio impianto. La formazione bianca-rossa dovrà mantenere alta la concentrazione per cercare di ottenere un risultato positivo.
Sfida che si preannuncia insidiosa per i ragazzi di coach Cugliandro. Si gioca sabato 28 marzo con inizio alle ore 14.30 Si torna in campo sabato 28 marzo, alle ore 14.30, per la Reggio BiC, attesa da una trasferta tutt’altro che semplice in terra veneta contro il Pdm Treviso. Una sfida che si preannuncia insidiosa per i ragazzi di coach Cugliandro, chiamati a mantenere alta la concentrazione in una fase decisiva della stagione. Il Pdm Treviso, infatti, rappresenta un avversario da prendere con le pinze. Prima della pausa, la formazione veneta ha dimostrato tutto il proprio valore imponendosi sul forte Santo Stefano, un risultato che conferma la qualità e la pericolosità del roster trevigiano. 🔗 Leggi su Today.it
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