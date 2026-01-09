La Reggio BiC si prepara a disputare una partita importante a Giulianova, segnando l'inizio del 2026 con una sfida valida per la Coppa Italia. La trasferta rappresenta un momento significativo nel calendario della squadra, offrendo l'opportunità di consolidare la propria posizione e affrontare un avversario di livello. Un appuntamento da seguire con attenzione, che potrebbe influenzare le prossime fasi della stagione.

È tempo di tornare sul parquet per la Reggio BiC, pronta ad aprire ufficialmente il proprio 2026 con una trasferta di grande prestigio e difficoltà. Sabato 10 gennaio, alle ore 15, la formazione reggina sarà di scena a Giulianova per affrontare l’Amicacci, in un match che si preannuncia intenso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Serie A, Reggio BiC pronta alla sfida chiave: in riva allo Stretto arriva Menarini Firenze

Leggi anche: Serie A, Reggio BiC pronta a scendere in campo con grinta, continuità e solidità

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trofeo BiC, il Palacalafiore si accende: ruote sul parquet, vecchie glorie e giovani insieme per i 10 anni della squadra reggina · ilreggino.it.

Serie A, Reggio BiC scende in campo a Giulianova: sfida chiave per la Coppa Italia - Per i ragazzi guidati da coach Cugliandro non si tratta di una semplice gara di campionato, ma di uno scontro diretto dal peso specifico elevatissimo. reggiotoday.it