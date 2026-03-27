La seconda puntata del Serale di Amici andrà in onda il 28 marzo, con alcune novità. Sono previsti quattro eliminati e la presenza di due ospiti internazionali. La prima puntata dello spettacolo condotto da Maria De Filippi ha registrato circa 3,3 milioni di telespettatori e un share del 23,80%. La trasmissione, alla sua 25esima edizione, prosegue con l’obiettivo di eleggere il nuovo vincitore.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata registrata giovedì 26 marzo e in onda sabato 28: i dettagli sul noto talent condotto da Maria De Filippi Il Serale di Amici è partito. Con 3.295.000 telespettatori (23,80% di share) per la prima puntata, il programma condotto da Maria De Filippi - giunto alla 25esima edizione - è ufficialmente in viaggio verso la meta: l'incoronazione del nuovo vincitore. Ma il percorso è ancora lungo e parlare di vittorie è prematuro. Rimaniamo, dunque, sul presente. Nella fattispecie sulla seconda puntata del Serale, quella registrata giovedì 26 marzo e in onda sabato 28 su Canale 5. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Serale di Amici: anticipazioni seconda puntata (28 marzo): eliminati, ben 4 ospiti (2 sono internazionali)

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