Serale Amici anticipazioni 28 marzo | eliminati e ospiti

Sabato sera alle 21 andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici 25, registrata giovedì 26 marzo. La puntata prevede l’eliminazione di alcuni concorrenti e la presenza di ospiti. La registrazione si è svolta a Roma e si tratta della prima trasmissione del programma dopo il debutto della stagione. Gli spettatori potranno seguire le dinamiche e gli eventuali cambiamenti tra i partecipanti.

Roma, 26 marzo 2026 – Seconda puntata del Serale di Amici 25 ad alta tensione, quella registrata giovedì 26 marzo e che andrà in onda sabato 28 marzo dalle 21.20 su Canale 5. Quella d’esordio era stata una serata shock, viste le tre eliminazioni. Hanno già lasciato il talent show di Maria De Filippi, infatti, i cantanti Opi della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo e Michele della formazione di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini e il ballerino Antonio della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ecco cosa è successo nella seconda puntata, secondo le anticipazioni di Superguida Tv. I giudici. Nella puntata di sabato 28 marzo non mancano i siparietti che vedono protagonisti i quattro giudici Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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