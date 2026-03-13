Adescano uomini gay su piattaforme d'incontri li stuprano e rapinano | tre arresti per violenze omofobe
Tre giovani sono stati arrestati con l'accusa di aver adescato uomini gay tramite piattaforme di incontri, fissato appuntamenti e successivamente aggredito uno o più di loro. Le violenze sessuali, accompagnate da rapine ed estorsioni, sono state commesse durante questi incontri. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari nei confronti dei sospetti, che ora si trovano in carcere.
Tre giovani sono finiti in carcere per violenze sessuali omofobe, rapine ed estorsioni. Adescavano uomini gay in chat, fissavano un appuntamento e un complice le aggrediva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
