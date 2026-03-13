Adescano uomini gay su piattaforme d'incontri li stuprano e rapinano | tre arresti per violenze omofobe

Tre giovani sono stati arrestati con l'accusa di aver adescato uomini gay tramite piattaforme di incontri, fissato appuntamenti e successivamente aggredito uno o più di loro. Le violenze sessuali, accompagnate da rapine ed estorsioni, sono state commesse durante questi incontri. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari nei confronti dei sospetti, che ora si trovano in carcere.