Senza Champions se ne va Juve in allerta | ballano 18 milioni

La Juventus rischia di perdere la qualificazione in Champions League, una possibilità che potrebbe comportare una perdita di circa 18 milioni di euro. La squadra è sotto pressione per ottenere i risultati necessari e mantenere il suo posto nella competizione internazionale. La situazione è monitorata attentamente dallo staff e dalla dirigenza, mentre il rischio di esclusione si fa sempre più concreto.

di Patrizio Trecca La qualificazione in Champions League è l’obiettivo minimo che la Juve è chiamata a raggiungere. Un traguardo che rischia di cambiare drasticamente i piani di mercato. La pausa per gli impegni della Nazionale arriva come un passaggio obbligato e provvidenziale per la Juventus di Luciano Spalletti. In un campionato che sta riscrivendo le gerarchie tradizionali della Serie A, i bianconeri si trovano immersi in una serrata lotta per l’Europa che conta, dove il Como di Fabregas e la Roma rappresentano ostacoli tanto sorprendenti quanto ostici. L’ultima giornata ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente juventino: il passo falso che ha impedito di rimanere in scia ai lariani ha messo crudelmente a nudo alcune lacune di organico, specialmente in termini di leadership e qualità nella gestione del possesso palla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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