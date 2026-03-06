Carnesecchi, portiere italiano, lascia la Serie A per trasferirsi all’estero con un’offerta da 40 milioni di euro. Dopo aver affrontato la concorrenza di Donnarumma, la sua scelta di cambiare squadra ha attirato l’attenzione di più club internazionali. La sua figura è finita sotto i riflettori anche per la vicenda legata a Lookman, che ha contribuito a far salire il suo valore sul mercato.

Carnesecchi piace a tutti. In particolare alla Juve, che ha già avviato i contatti con l’Atalanta, e all’Inter sempre a caccia del dopo Sommer. In cima alle preferenze dei nerazzurri, almeno per il momento, c’è però Vicario in uscita dal Tottenham. Per i bianconeri, invece, il portiere della ‘Dea’ rappresenta l’opzione numero uno per rimpiazzare un Di Gregorio in piena crisi. Il problema per la Juve, idem per l’Inter è la stessa Atalanta. Lo abbiamo visto, capito definitivamente con Lookman: i Percassi non fanno sconti e i loro assi preferiscono venderli all’estero, considerando le big di Serie A delle dirette concorrenti. Lo è sicuramente la Juve, almeno quest’anno, per un obiettivo Champions tornato possibile con l’avvento di Palladino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Altro che Juve o Inter, Carnesecchi se ne va all’estero: 40 milioni

