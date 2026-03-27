Semifinali senza storia a Miami | Gauff e Sabalenka conquistano la finale con due prove di forza

A Miami si sono disputate le semifinali del torneo WTA di singolare, con Gauff e Sabalenka che hanno ottenuto la qualificazione alla finale. Entrambe le giocatrici hanno vinto con risultati netti, senza dover affrontare molte difficoltà, e si sono assicurate un posto nella partita decisiva. La finale si terrà nelle prossime ore, dopo le vittorie nelle rispettive semifinali.

Il torneo WTA di Miami torna in campo per le semifinali, tra l’altro, del tabellone di singolare. Saranno la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, e l’americana Coco Gauff, testa di serie numero quattro, a sfidarsi nella finale di domani dopo aver vinto in maniera molto netta i rispettivi incontri. Continua inarrestabile la marcia dell’unica rappresentante a stelle e strisce ancora in tabellone. Nella prima semifinale del torneo WTA di Miami la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 4, annichilisce la ceca Karolina Muchova, tredicesima favorita del tabellone, 6-1 6-1 in un’ora e trenta minuti. La ceca parte bene e strappa il servizio alla rivale nel gioco di apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Semifinali senza storia a Miami: Gauff e Sabalenka conquistano la finale con due prove di forza Articoli correlati Alcaraz e Sabalenka conquistano il pass per le semifinali all'Australian OpenMELBOURNE (AUSTRALIA) - Alcaraz e Zverev non sbagliano e si sfideranno in semifinale all'Australian Open 2026. Australian Open 2026, Iva Jovic affronterà Sabalenka nei quarti di finale. Avanzano Gauff e SvitolinaDefiniti gli accoppiamenti della parte alta dei quarti di finale del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026. Approfondimenti e contenuti su Semifinali senza storia a Miami Gauff e... Temi più discussi: Semifinali senza storia a Miami: Gauff e Sabalenka conquistano la finale con due prove di forza; Tennis, Sinner in semifinale a Miami; Gara-3 è senza storia e il Lugano adesso è con le spalle al muro; Tennis: Sinner in semifinale a Miami, battuto Tiafoe in 2 set. Semifinali senza storia a Miami: Gauff e Sabalenka conquistano la finale con due prove di forzaIl torneo WTA di Miami torna in campo per le semifinali, tra l’altro, del tabellone di singolare. Saranno la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del ... oasport.it Australian Open: semifinali senza set persi per quattro top playerLe semifinali femminili dell’Australian Open 2026 si preannunciano intense, con quattro protagoniste accomunate da un dato storico: nessuna ha perso un set nel corso del torneo. La prima semifinale ... it.blastingnews.com Ufficiale la programmazione delle semifinali di domani: Lehecka vs. Fils non prima delle 20:00 italiane; Sinner vs. Zverev/Cerundolo non prima delle 00:00 italiane. A seguire dopo la semifinale dell'altoatesino ci sarà anche quella del doppio Errani/Paolini. x.com Play Off Scudetto Credem Banca – Programmazione Semifinali Definito il calendario delle Semifinali Scudetto, in attesa dell’ultima qualificata tra Modena e Piacenza (Gara 5 domenica 29 marzo). Già certo il primo accoppiamento: Rana Verona – Cucine Lu - facebook.com facebook