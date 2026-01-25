Australian Open 2026 Iva Jovic affronterà Sabalenka nei quarti di finale Avanzano Gauff e Svitolina

Gli Australian Open 2026 vedranno Iva Jovic affrontare Sabalenka nei quarti di finale del singolare femminile. Nella parte alta del tabellone, sono stati ufficializzati gli incontri, con Gauff e Svitolina che avanzano nel torneo. Ecco gli accoppiamenti definitivi per questa fase, che promettono un equilibrio tra esperienza e giovani promesse del tennis.

Definiti gli accoppiamenti della parte alta dei quarti di finale del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park prosegue la marcia trionfale di Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha superato la giovane canadese Victoria Mboko ( n.16 WTA ) con il punteggio di 6-1 7-6 (1), rafforzando ulteriormente la propria candidatura al titolo nella terra dei canguri. Sulla sua strada ci sarà ora un'altra giocatrice dal potenziale elevatissimo: la statunitense Iva Jovic. L'americana si è imposta al terzo turno contro l'azzurra Jasmine Paolini ed è apparsa in grande ascesa dopo il netto successo sulla kazaka Yulia Putintseva

