Alcaraz e Sabalenka conquistano il pass per le semifinali all' Australian Open
Alcaraz e Sabalenka si sono qualificati per le semifinali dell'Australian Open 2026, confermando il loro ottimo stato di forma. La competizione continua con match di alto livello, portando gli appassionati a seguire con attenzione gli sviluppi del torneo.
MELBOURNE (AUSTRALIA) - Alcaraz e Zverev non sbagliano e si sfideranno in semifinale all'Australian Open 2026. Ko rispettivamente de Minaur e Alcaraz. Sabalenka avanza, mentre Gauff sbatte su Svitolina. Domani tornano in campo gli azzurri: Jannik Sinner contro Ben Shelton (non prima delle 09.00 ora italiana) e Lorenzo Musetti con Novak Djokovic (non prima delle 04.30). Carlos Alcaraz per la prima volta in semifinale a Melbourne. Dopo essersi fermato ai quarti di finale nel 2024 e nel 2025, lo spagnolo doma il padrone di casa Alex de Minaur e ottiene il miglior risultato in carriera in terra Down Under. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
