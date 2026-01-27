Alcaraz e Sabalenka si sono qualificati per le semifinali dell'Australian Open 2026, confermando il loro ottimo stato di forma. La competizione continua con match di alto livello, portando gli appassionati a seguire con attenzione gli sviluppi del torneo.

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Alcaraz e Zverev non sbagliano e si sfideranno in semifinale all'Australian Open 2026. Ko rispettivamente de Minaur e Alcaraz. Sabalenka avanza, mentre Gauff sbatte su Svitolina. Domani tornano in campo gli azzurri: Jannik Sinner contro Ben Shelton (non prima delle 09.00 ora italiana) e Lorenzo Musetti con Novak Djokovic (non prima delle 04.30). Carlos Alcaraz per la prima volta in semifinale a Melbourne. Dopo essersi fermato ai quarti di finale nel 2024 e nel 2025, lo spagnolo doma il padrone di casa Alex de Minaur e ottiene il miglior risultato in carriera in terra Down Under. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alcaraz e Sabalenka conquistano il pass per le semifinali all'Australian Open

L'Australian Open si avvicina con un ricco programma di incontri.

L'Australian Open 2026 si avvia verso le fasi decisive con la qualificazione di Alexander Zverev tra gli uomini e le vittorie di Sabalenka e Svitolina tra le donne.

