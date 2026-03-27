Negli ultimi mesi, un animale che ricorda un procione ha attirato l'attenzione sui social media. Molti utenti sono rimasti sorpresi nel scoprire che si tratta di un cane appartenente alla famiglia dei canidi. Il suo aspetto particolare e il successo sui social hanno contribuito a renderlo uno dei protagonisti delle condivisioni online. La sua popolarità ha portato a numerosi commenti e fotografie condivise dagli utenti.

Negli ultimi mesi il tanuki è diventato virale sul web: molti utenti rimangono sorpresi quando scoprono che quell’animale dall’ aspetto buffo, simile a un procione, in realtà è un membro della famiglia dei cani. Questa curiosità ha riacceso l’interesse per una delle creature più particolari della fauna giapponese e della sua tradizione culturale. Precisiamo immediatamente che il suo nome scientifico indica il cosiddetto “ cane procione giapponese ”, un piccolo canide originario del Giappone che combina caratteristiche fisiche insolite con un ruolo molto importante nel folklore del Paese. Dal punto di vista biologico, il tanuki è un animale estremamente adattabile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sembra un procione ma è un cane: scopri il tanuki che sta conquistando il web ed è virale sui social

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