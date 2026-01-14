Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026 | il video è virale sui social ma nessuno capisce cosa sta dicendo

Durante la cerimonia dei Golden Globe 2026, Leonardo DiCaprio è stato al centro di un video virale condiviso sui social media. Tuttavia, senza audio, molti utenti si sono chiesti cosa stesse dicendo l’attore, generando commenti e speculazioni online. Questo episodio evidenzia come alcuni momenti, anche brevi, possano attirare l’attenzione e diventare oggetto di discussione senza che sia chiara la loro interpretazione.

Bastano trenta secondi senza audio per creare un caso virale. Leonardo DiCaprio, presente alla cerimonia degli Golden Globes 2026 andata in onda domenica 11 gennaio, è diventato protagonista involontario di uno dei momenti più discussi della serata. Non per una vittoria – l’attore è tornato a casa a mani vuote, battuto da Timothée Chalamet nella categoria Miglior Attore in un Film Commedia o Musicale per Marty Supreme – ma per un video girato durante una pausa pubblicitaria. Il profilo TikTok ufficiale dei Golden Globes ha pubblicato la clip con una didascalia: “ Goditi 30 secondi di Leonardo DiCaprio “. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026: il video è virale sui social, ma nessuno capisce cosa sta dicendo Leggi anche: Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026 con mamma Irmelin e senza Vittoria Ceretti, tra affetti e la battuta sull’età delle fidanzate Leggi anche: “Cosa ha detto DiCaprio?” Il fuori onda ai Golden Globes 2026 che sta facendo impazzire il web (VIDEO) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026 con mamma Irmelin e senza Vittoria Ceretti, tra affetti e la battuta sull’età delle fidanzate; Golden Globe, l’ultima sfida di Leonardo Di Caprio. Ecco chi sono i favoriti; Golden Globes 2026, Leonardo DiCaprio ruba la scena durante la pausa pubblicitaria; Lo strano comportamento di Leonardo DiCaprio ai Golden Globes ha fatto il giro del web. Golden Globes 2026, Leonardo DiCaprio ruba la scena durante la pausa pubblicitaria - Non avrà vinto ai Golden Globes, ma per i fan Leonardo DiCaprio è l'assoluto vincitore di meme del 2026 ed è tutto merito di una pausa pubblicitaria durante la cerimonia in questione. comingsoon.it

DiCaprio anima i Golden Globe - L’attore è infatti diventato virale sui social per le sue espressioni facciali, che hanno strappato un sorriso a tutto il web ... novella2000.it

Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026 con mamma Irmelin e senza Vittoria Ceretti, tra affetti e la battuta sull’età delle fidanzate - Sul palco, Nikki Glaser gioca con il suo mito sentimentale: «La cosa più impressionante del tuo successo è che sei ri ... vanityfair.it

Attori che passione. . Leonardo DiCaprio é l'attore che resta da sempre al primo posto nel mio cuore. #leonardodicaprio #goldenglobes #goldenglobes2026 @whoopsee.it @stylemagazineitalia - facebook.com facebook

Alle 21.20 "The Beach" di Danny Boyle con Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet | Un giovane turista alla ricerca di avventura scopre una comunità segreta su un’isola paradisiaca in Thailandia, ma il sogno di libertà si trasforma presto in os x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.