Donna massacrata di botte Il compagno dice che è caduta ma è tutto falso | arrestato

Maria Rossi, 32 anni, è stata massacrata di botte dal suo compagno, Marco Bianchi, 35 anni, che ha cercato di giustificare le violenze dicendo che la donna era caduta, ma le testimonianze e le prove raccolte dagli agenti dimostrano il contrario. La sera del 4 febbraio, nel parcheggio di un supermercato di Gallarate, l’uomo ha colpito ripetutamente la compagna, lasciandola con evidenti ferite e contusioni. La polizia, intervenuta subito dopo la chiamata di un testimone, ha arrestato Bianchi con l’accusa di maltrattamenti e lesioni gravi

È stato arrestato dalla polizia di Stato di Gallarate l’uomo ritenuto responsabile del brutale pestaggio della propria compagna, avvenuto la sera del 4 febbraio nel parcheggio di un supermercato cittadino. La donna, di origine tunisina e senza fissa dimora come l’aggressore, era stata trovata dal personale del 118 riversa a terra, con il volto tumefatto e in stato semicomatoso. Ricoverata d’urgenza, ha riportato gravissime fratture al volto e alle costole, con una prognosi iniziale di 45 giorni. L’uomo, italiano e pluripregiudicato, si era allontanato prima dell’identificazione, sostenendo che la compagna fosse caduta dalla bicicletta perché ubriaca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La donna è in coma da giorni, dopo aver subito violenze che hanno lasciato il suo corpo pieno di traumi incompatibili con una semplice caduta.

