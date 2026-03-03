Iran news in diretta sull'attacco Usa-Israele colpita ambasciata americana a Riad Trump | Possiamo fare la guerra per sempre

Nelle ultime ore, l'Iran ha risposto agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti con un raid sull'ambasciata americana a Riad e un attacco a una base in Bahrain. Le fonti ufficiali indicano almeno 600 morti tra le vittime degli scontri recenti. Nel frattempo, un esponente degli Stati Uniti ha dichiarato che il paese potrebbe affrontare una guerra infinita.

Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: almeno 600 i morti accertati, mentre Teheran risponde colpendo l'ambasciata americana in Arabia Saudita e una base in Bahrein. Trump: "Possiamo fare la guerra per sempre". Guerra Israele-Usa-Iran, l'attacco all'ambasciata statunitense a Riad. Netanyahu: «Teheran voleva l'atomica» – La diretta. Nel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l'ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni. Media: Anche l'ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Usa e Israele attaccano l'Iran: le prime immagini da Teheran; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran. Iran, news in diretta dopo attacco USA-Israele: oltre 500 morti, colpita base Gb a Cipro, tre caccia Usa abbattuti per errore. Nuovi attacchi di Israele su Teheran. Idf: Colpita la sede della tv di Stato. Trump: Stiamo massacrando l'Iran. La guerra si allarga: il fronte in Libano e i droni a Cipro. Meloni: Teheran fermi gli attacchi. Escalation figlia della guerra in Ucraina. Cetcom: Stati Uniti hanno colpito 1.250 obiettivi in 48 ore. Le tensioni tra USA, Israele e Iran riaccendono l'allarme sui carburanti. Con lo Stretto di Hormuz al centro della crisi e il Brent in rialzo, gli analisti ipotizzano aumenti fino a 30-40 centesimi al litro per benzina e diesel in caso di escalation prolungata. Meloni ammette: "Usa e Israele hanno attaccato senza coinvolgerci"