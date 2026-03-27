Segugio salvato dopo ore a San Faustino di Narni | intervento decisivo dei Vigili del Fuoco

Un cane da caccia è stato tratto in salvo dopo essere rimasto incastrato in una tana a San Faustino di Narni. L’animale era rimasto intrappolato per diverse ore mentre inseguiva una preda. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberarlo e metterlo in sicurezza. La squadra ha lavorato con strumenti specifici per estrarre l’animale senza causargli ulteriori danni.

Un segugio è stato salvato a San Faustino di Narni, dopo essere rimasto incastrato per ore in una tana mentre inseguiva una preda. L’allarme ha mobilitato i Vigili del Fuoco di Terni, intervenuti con il supporto del GOS (Gruppo Operativo Speciale) e l’ausilio di un piccolo escavatore. I soccorritori hanno scavato con attenzione fino a raggiungere l’animale. In breve tempo il cane è stato liberato, in buone condizioni nonostante le ore trascorse sottoterra. L’operazione si è conclusa con successo e anche un po' di commozione per aver salvato l'animale. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ospedale di Terni, è scomparso il radiologo Matteo Nunzi: “Lascia un segno autentico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Segugio salvato dopo ore a San Faustino di Narni: intervento decisivo dei Vigili del Fuoco Articoli correlati Leggi anche: Narni (Terni), auto in fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Precipita nel burrone durante la battuta di caccia al cinghiale, segugio salvato dai vigili del fuoco