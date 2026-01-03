Precipita nel burrone durante la battuta di caccia al cinghiale segugio salvato dai vigili del fuoco

Durante una battuta di caccia al cinghiale a Cervara, Preci, un segugio è precipitato in un burrone. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per il salvataggio, riuscendo a mettere in salvo l’animale. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 3 gennaio, al confine tra Marche e Umbria, dimostrando l’importanza delle squadre di soccorso anche in situazioni di emergenza legate alla vita animale.

I vigili del fuoco hanno salvato un cane precipitato in un burrone. È successo in località Cervara, nel comune di Preci, al confine tra Marche e Umbria, nella mattinata di sabato 3 gennaio durante una battuta di caccia al cinghiale. Il segugio è caduto nel dirupo per circa sette metri finendo in.

