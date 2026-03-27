Second hand e sostenibilità | il business invisibile che può rivoluzionare la moda
Ogni volta che un capo di abbigliamento viene venduto su piattaforme di seconda mano, il marchio originale non riceve alcun pagamento. Questa pratica, diffusa tra i consumatori, rappresenta un segmento di mercato che funziona in modo indipendente dalle aziende produttrici. Il settore del commercio di vestiti usati è cresciuto negli ultimi anni, offrendo un'alternativa sostenibile alla produzione e allo smaltimento di abbigliamento nuovo.
Ogni volta che un capo viene rivenduto su piattaforme come Vinted o Subito, il marchio che lo ha prodotto non incassa nulla. Eppure il mercato della seconda mano continua a crescere a ritmi sostenuti: solo in Italia vale 27 miliardi di euro, pari all’1,2% del PIL, secondo l’Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa. A livello globale, la crescita è tre volte superiore rispetto al retail tradizionale, come evidenziato da Boston Consulting Group e Vestiaire Collective. Un paradosso evidente: mentre il second hand prospera, i brand restano fuori da questo ecosistema, senza visibilità né ritorni economici. È proprio per colmare questo divario che Dresso, startup italiana, ha sviluppato 2NDACT, una piattaforma pensata per aiutare i marchi del fashion a gestire e valorizzare il proprio mercato secondario. 🔗 Leggi su Today.it
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