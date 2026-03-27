Ogni volta che un capo di abbigliamento viene venduto su piattaforme di seconda mano, il marchio originale non riceve alcun pagamento. Questa pratica, diffusa tra i consumatori, rappresenta un segmento di mercato che funziona in modo indipendente dalle aziende produttrici. Il settore del commercio di vestiti usati è cresciuto negli ultimi anni, offrendo un'alternativa sostenibile alla produzione e allo smaltimento di abbigliamento nuovo.

Ogni volta che un capo viene rivenduto su piattaforme come Vinted o Subito, il marchio che lo ha prodotto non incassa nulla. Eppure il mercato della seconda mano continua a crescere a ritmi sostenuti: solo in Italia vale 27 miliardi di euro, pari all’1,2% del PIL, secondo l’Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa. A livello globale, la crescita è tre volte superiore rispetto al retail tradizionale, come evidenziato da Boston Consulting Group e Vestiaire Collective. Un paradosso evidente: mentre il second hand prospera, i brand restano fuori da questo ecosistema, senza visibilità né ritorni economici. È proprio per colmare questo divario che Dresso, startup italiana, ha sviluppato 2NDACT, una piattaforma pensata per aiutare i marchi del fashion a gestire e valorizzare il proprio mercato secondario. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Second hand e sostenibilità: il business invisibile che può rivoluzionare la moda

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