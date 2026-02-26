Spalletti e la Juve | la decisione che può rivoluzionare tutto dopo l'eliminazione dalla Champions

Dopo l'eliminazione dalla Champions, si parla molto del futuro di Spalletti e della sua posizione sulla panchina della Juventus. Le voci si susseguono, mentre i tifosi aspettano di capire quali saranno le prossime mosse del club. La situazione resta in bilico e ancora tutto può cambiare nel breve termine.

Dopo il verdetto indigesto per l'eliminazione dalla Coppa, il "cosa succede adesso con Spalletti" è la domanda ricorrente. Ha senso mettere nero su bianco adesso senza la certezza del piazzamento Champions in Serie A? Il messaggio arrivato dopo la partita è stato chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quanto costa all’Inter l’eliminazione dalla Champions e l’impatto che può avere sulle cessioniL'eliminazione dell'Inter dalla Champions League rischia di rivoluzionare, in parte, i piani del mercato in uscita dei nerazzurri in vista della...

Spalletti-Juve, futuro deciso dopo l’eliminazione dalla ChampionsEcco le ultimissime in casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray di Osimhen.

Temi più discussi: Playoff UCL | Juventus-Galatasaray | La conferenza stampa di Spalletti e Kelly; Eliminato in Coppa Italia e quasi fuori dalla Champions: Juve, che ne sarà di Spalletti?; Juve-Galatasaray, Spalletti è una furia: Adesso andiamo via. Cos'è successo in Champions; Spalletti: 'Yildiz vuole esserci, è un leader'.

Spalletti ringrazia squadra e Stadium: enorme delusione dopo l'eliminazione Juve ma anche tanto orgoglioL’allenatore si arrabbia sul rosso a Kelly e per le perdite di tempo dei giocatori del Galatasaray poi la furia di Luciano contro Adzic all’intervallo dei supplementari. A salutare Okan Buruk ci va il ... tuttosport.com

Juve, i retroscena della beffa: Spalletti furioso con uno dei suoi, pianto Thuram e Perin sembra Di GregorioJuve, i retroscena della beffa contro il Galatasaray: Spalletti furioso l'arbitro e con Adzici, Thuram in crisi di pianto e Perin sembra quasi Di Gregorio. sport.virgilio.it

