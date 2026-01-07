Perché il business dell’omaggio sta uccidendo il second-hand? Ecco la risposta

Negli ultimi tempi, il mercato degli omaggi sta trasformando il settore del second-hand, influenzandone l'equilibrio. Questo fenomeno si manifesta attraverso campagne di influencer marketing e regali di lusso, che aumentano la domanda di prodotti nuovi e di alta gamma. Di conseguenza, il consumo di oggetti usati sembra rallentare, modificando le dinamiche tradizionali di riuso e rivendita. È importante analizzare le implicazioni di questa tendenza per comprendere l’evoluzione del mercato dell’usato.

Il copione è ormai collaudato: videocamera accesa, un pacco spedito da un brand di lusso e un influencer che ringrazia entusiasta per gli omaggi ricevuti. Tuttavia, il ringraziamento dura il tempo di una storia su Instagram. Qualche ora dopo, quello stesso rossetto pubblicizzato o quella borsa ancora cartellinata compaiono magicamente su Vinted. Il prezzo riassegnato, senz'altro, non ammette sconti. Ciò che vediamo sui social non è una pratica oscura, è semplice marketing: il brand, per farsi conoscere o per pubblicizzare la nuova collezione, offre un omaggio a un influencer. Un modo diretto ed efficace che riduce notevolmente altre strategie pubblicitarie.

