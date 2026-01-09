Alleanza atlantica con amici così non servono più i nemici

Da cms.ilmanifesto.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alleanza Atlantica rappresenta un elemento chiave della sicurezza europea e globale. Nel corso degli anni, figure storiche come Enrico Berlinguer hanno sottolineato l’importanza di questa alleanza come garanzia di stabilità e protezione. Comprendere il ruolo della NATO nel contesto internazionale permette di valutare meglio le dinamiche di difesa e collaborazione tra paesi, evidenziando come un’alleanza solida possa contribuire a prevenire conflitti e rafforzare la pace.

«Mi sento più sicuro sotto l’ombrello della Nato», disse Enrico Berlinguer in un’intervista a la Repubblica il 15 giugno ’76, una presa di posizione destinata a segnare una rottura storica . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

alleanza atlantica con amici cos236 non servono pi249 i nemici

© Cms.ilmanifesto.it - Alleanza atlantica, con amici così non servono più i nemici

Leggi anche: Nel basket come nel calcio vale il motto: «Gli amici dei miei nemici sono miei nemici»

Leggi anche: 4 Novembre, Cesa: “Italia primo Paese Ue per contributo militare nell’Alleanza Atlantica. Onore a chi difende libertà e sicurezza”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alleanza Atlantica: Mattarella, “aggressione russa all’Ucraina ha imposto un’accelerazione al suo rafforzamento” - “La grave e inaccettabile aggressione russa all’Ucraina, ultimo esempio di una minaccia sempre più insistente al sistema di principi che l’Alleanza e l’Unione europea difendono, ha imposto ... agensir.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.