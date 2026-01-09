Alleanza atlantica con amici così non servono più i nemici

L’Alleanza Atlantica rappresenta un elemento chiave della sicurezza europea e globale. Nel corso degli anni, figure storiche come Enrico Berlinguer hanno sottolineato l’importanza di questa alleanza come garanzia di stabilità e protezione. Comprendere il ruolo della NATO nel contesto internazionale permette di valutare meglio le dinamiche di difesa e collaborazione tra paesi, evidenziando come un’alleanza solida possa contribuire a prevenire conflitti e rafforzare la pace.

