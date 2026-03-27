Durante una puntata del programma televisivo trasmesso da Rete 4, è stato mostrato un servizio che ha suscitato molte reazioni sui social media. Nel corso della trasmissione, un commento riguardante la possibilità di picchiare la moglie in caso di comportamenti scorretti è stato interrotto da Paolo Del Debbio, che ha chiesto di perseguire penalmente chi ha pronunciato quella frase. La trasmissione è stata al centro di polemiche e discussioni online.

L’intervista a un uomo di religione islamica trasmessa da Dritto e Rovescio ha fatto il giro del web. Del Debbio: “Prego le forze dell’ordine di perseguire quest’uomo“ Un servizio mandato in onda da Dritto e Rovescio, trasmissione televisiva di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio, ha scatenato una vera e propria bufera che ha avuto un’enorme cassa di risonanza sui social network. Nel corso della puntata di ieri è stato affrontato il delicato tema dell’Islam e della violenza sulle donne, prendendo spunto da un passo del Corano, Capitolo IV-Versetto 34, in cui viene specificato quanto segue: “Le donne virtuose sono le devote.Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se la moglie fa qualcosa di male puoi picchiarla". E Del Debbio ferma l'islamico: "Venga perseguito"

Articoli correlati

Leggi anche: Del Debbio ferma tutto: "Forze dell'ordine, intervenite". Il video choc dell'islamico

Paolo vittima di bullismo, la madre crolla in diretta tv: Del Debbio ferma tuttoÈ stata una serata intensa e carica di dolore quella andata in onda a Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 5 febbraio.

Altri aggiornamenti su Del Debbio

Argomenti discussi: Martelli-Quartapelle. Le carriere separate dividono i coniugi; Chi è Gina Neri, ex moglie di Paolo Del Debbio e importante dirigente Mediaset.