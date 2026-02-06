Paolo vittima di bullismo la madre crolla in diretta tv | Del Debbio ferma tutto

In diretta tv, la madre di Paolo si è lasciata andare, tra le lacrime, davanti alle telecamere. La scena si è svolta durante la puntata di giovedì 5 febbraio di Dritto e Rovescio, dopo che si è parlato del caso di bullismo subito dal ragazzo. La donna ha perso il controllo, crollando per l’emozione, e Paolo stesso è stato sostenuto dal conduttore Del Debbio, che ha deciso di interrompere subito la trasmissione. La puntata si è chiusa con un momento di grande tensione e commozione.

È stata una serata intensa e carica di dolore quella andata in onda a Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 5 febbraio. Ospiti in studio Simonetta e Giuseppe, genitori di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita lo scorso settembre a Latina dopo essere stato vittima di ripetuti episodi di bullismo. Il padre non nasconde la rabbia: «Per me dovevano essere licenziati tutti. Nessuno dice quanti ragazzi sono stati bullizzati in quella scuola. Anche quattordici giorni dopo la morte di mio figlio è successo ancora». Parole che puntano il dito contro un sistema scolastico incapace, secondo la famiglia, di intervenire in modo efficace.

