il gioco come linguaggio universale in fiera a bergamo

Il gioco come linguaggio universale ha portato alla Fiera di Bergamo un grande afflusso di operatori e appassionati, spinti dalla voglia di scoprire le ultime novità del settore. Dal 24 al 26 febbraio, la manifestazione riunisce aziende e professionisti dell’amusement, che mostrano nuovi giochi e tecnologie. La fiera si svolge in un momento in cui l’interesse per il divertimento si riaccende, segnando una ripresa del comparto dopo periodi difficili. Tra le esposizioni, si vedono giochi interattivi e soluzioni innovative pensate per coinvolgere tutte le età.

LA MANIFESTAZIONE. Dal 24 al 26 febbraio prossimi i protagonisti della filiera dell'amusement si daranno appuntamento a Bergamo per presentare le novità del comparto e tracciare le linee future si un settore che sta trovando nuova linfa. La quarta edizione di Feexpo (Family Entertainment Expo), la fiera dedicata all'intrattenimento, celebra il gioco come linguaggio universale e come antidoto all'isolamento digitale. Il claim «Fun Without Borders» punta a connettere persone, generazioni e culture, promuovendo la socialità, l'interazione reale e la condivisione di esperienze. Tra le novità del 2026 c'è l'accordo con l'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile (ONBD), ente del Terzo Settore che opera su scala nazionale con l'obiettivo di informare, prevenire e sensibilizzare su temi cruciali per le nuove generazioni.