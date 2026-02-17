Il gioco come linguaggio universale in Fiera a Bergamo
Il gioco come linguaggio universale ha portato alla Fiera di Bergamo un grande afflusso di operatori e appassionati, spinti dalla voglia di scoprire le ultime novità del settore. Dal 24 al 26 febbraio, la manifestazione riunisce aziende e professionisti dell’amusement, che mostrano nuovi giochi e tecnologie. La fiera si svolge in un momento in cui l’interesse per il divertimento si riaccende, segnando una ripresa del comparto dopo periodi difficili. Tra le esposizioni, si vedono giochi interattivi e soluzioni innovative pensate per coinvolgere tutte le età.
LA MANIFESTAZIONE. Dal 24 al 26 febbraio prossimi i protagonisti della filiera dell’amusement si daranno appuntamento a Bergamo per presentare le novità del comparto e tracciare le linee future si un settore che sta trovando nuova linfa. La quarta edizione di Feexpo (Family Entertainment Expo), la fiera dedicata all’intrattenimento, celebra il gioco come linguaggio universale e come antidoto all’isolamento digitale. Il claim «Fun Without Borders» punta a connettere persone, generazioni e culture, promuovendo la socialità, l’interazione reale e la condivisione di esperienze. Tra le novità del 2026 c’è l’accordo con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile (ONBD), ente del Terzo Settore che opera su scala nazionale con l’obiettivo di informare, prevenire e sensibilizzare su temi cruciali per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La musica linguaggio universale. Due concerti salutano il 2026Genova dà il benvenuto al 2026 con due concerti, confermando la musica come linguaggio universale capace di unire persone, evocare ricordi e stimolare nuovi orizzonti culturali.
“Oltre l’immagine”: il corpo come linguaggio universale. A Parete la 13° edizioneLa 13ª edizione di “Oltre l’immagine”, rassegna fotografica organizzata dall’Associazione La Tenda a Parete, si concentra sul tema “Body Language – Il corpo come linguaggio”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un nuovo linguaggio condiviso per raccontare identità, squadra e sistema di gioco; PATHS: portare la filosofia a scuola per rafforzare il linguaggio e il pensiero critico; Città del sole aderisce a M’illumino di Meno 2026; Nasce la Biblioteca dello Sport Gianni Mura, per raccontare lo sport come linguaggio culturale.
Il gioco come linguaggio universale in Fiera a BergamoDal 24 al 26 febbraio i protagonisti della filiera dell’amusement si daranno appuntamento per presentare le novità del comparto. ecodibergamo.it
Dragonia Casino e il linguaggio della fortuna nella cultura italiana contemporaneaFortuna e casino online: in conversazioni informali, articoli di costume o riflessioni sull’evoluzione dello svago, capita di incontrare riferimenti a Dragonia. corrierenazionale.it
Sono 51 le carte che compongono l'inedita versione del gioco "Mercante in fiera" ideato da un giovane originario di Monte San Martino. Volti celebri e luoghi iconici del borgo maceratese sono così finiti nelle carte pensate per trascorrere serate in allegria, dive facebook