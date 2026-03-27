A Verona, a partire da aprile, aumentano i controlli contro l’abbandono dei rifiuti, in particolare per chi lascia mozziconi di sigaretta a terra. Il Comune ha adottato nuove disposizioni nazionali che prevedono sanzioni fino a 320 euro per chi non conferisce correttamente i rifiuti, in particolare per il comportamento scorretto di gettare a terra i mozziconi di sigaretta.

Multe fino a 18 mila euro per i privati cittadini e fino a 27 mila euro per le attività economiche: arrivano i nuovi Ispettori ambientali di Amia Il Comune di Verona recepisce a livello locale le nuove disposizioni nazionali sul corretto conferimento dei rifiuti e annuncia un rafforzamento significativo dei controlli a partire dal mese di aprile. L’applicazione integrale della legge 147 del 2025, nota come “Decreto Terra dei Fuochi”, e della successiva legge n. 14 del 2026 introduce un sistema sanzionatorio più severo e strumenti più incisivi, tra cui un utilizzo esteso della videosorveglianza. Un cambiamento che segna un salto di qualità nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e nella tutela del decoro urbano. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Se getti a terra un mozzicone di sigaretta ti può costare 320 euro. Scatta anche a Verona la stretta sull'abbandono dei rifiuti

Articoli correlati

Stretta sull’abbandono dei rifiuti, scattate le prime sei maxi multe da 1000 euroSei sacchetti lasciati accanto ai cestini sono costati cari ai responsabili: mille euro di multa ciascuno.

Catania, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: 39 multe in un solo giornoABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli mirati della polizia locale nei quartieri cittadini Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza contro...