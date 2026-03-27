Se getti a terra un mozzicone di sigaretta ti può costare 320 euro Scatta anche a Verona la stretta sull' abbandono dei rifiuti
A Verona, a partire da aprile, aumentano i controlli contro l’abbandono dei rifiuti, in particolare per chi lascia mozziconi di sigaretta a terra. Il Comune ha adottato nuove disposizioni nazionali che prevedono sanzioni fino a 320 euro per chi non conferisce correttamente i rifiuti, in particolare per il comportamento scorretto di gettare a terra i mozziconi di sigaretta.
Multe fino a 18 mila euro per i privati cittadini e fino a 27 mila euro per le attività economiche: arrivano i nuovi Ispettori ambientali di Amia Il Comune di Verona recepisce a livello locale le nuove disposizioni nazionali sul corretto conferimento dei rifiuti e annuncia un rafforzamento significativo dei controlli a partire dal mese di aprile. L’applicazione integrale della legge 147 del 2025, nota come “Decreto Terra dei Fuochi”, e della successiva legge n. 14 del 2026 introduce un sistema sanzionatorio più severo e strumenti più incisivi, tra cui un utilizzo esteso della videosorveglianza. Un cambiamento che segna un salto di qualità nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e nella tutela del decoro urbano. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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