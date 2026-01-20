Il grido d' allarme della Polizia Locale | Meno agenti e più compiti servono riforme e personale

La Polizia Locale di Brindisi evidenzia la crescente esigenza di riforme e incremento del personale, sottolineando come la riduzione degli agenti comporti maggiori responsabilità. In parallelo, la giornata di oggi presso il Santuario della Madonna di Jaddico ha offerto un momento di riflessione sulla spiritualità e l’impegno civile, evidenziando l’importanza di un servizio pubblico efficiente e radicato nella comunità.

BRINDISI – Una celebrazione nel segno della spiritualità e dell’impegno civile quella che si è svolta stamattina presso il Santuario della Madonna di Jaddico. Il comandante della Polizia Locale di Brindisi, Antonio Orefice, ha scelto questo luogo simbolico per onorare San Sebastiano, patrono del.🔗 Leggi su Brindisireport.it

