Turismo a Napoli l’imprenditore Ditto | Criticità strutturali nonostante il boom serve una strategia

Il turismo a Napoli continua a mostrare un crescente interesse, come evidenziato dal recente periodo natalizio. Tuttavia, nonostante il boom di visitatori, persistono criticità strutturali che impediscono una valorizzazione completa e sostenibile della città. È fondamentale sviluppare una strategia mirata per affrontare queste sfide e favorire uno sviluppo turistico equilibrato, in grado di beneficiare sia l’economia locale sia il patrimonio urbano.

La stagione turistica invernale, e in particolare il periodo natalizio appena concluso, ha restituito l'immagine di una città ancora fortemente attrattiva, ma allo stesso tempo "incapace di trasformare l'afflusso di visitatori in un beneficio equilibrato e duraturo per l'intero tessuto urbano ed economico". Lo sostiene Enrico Ditto, imprenditore del settore hospitality e osservatore attento delle dinamiche cittadine, che parla di un dato che "non può più essere considerato episodico, ma va letto come il segnale di criticità ormai strutturali". "Anche questo Natale ha confermato che Napoli richiama flussi importanti, soprattutto concentrati in pochi giorni e in aree ben delimitate della città", osserva Ditto.

