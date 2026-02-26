Piano dei flussi di cassa il Ministero invia la nota alle scuole con la proroga | nuova scadenza 31 marzo PDF

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle scuole la proroga per l’adozione del Piano dei flussi di cassa, che potrà essere completata entro il 31 marzo 2026. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche statali e si inserisce in un’ottica di supporto alle attività amministrative. La nota ufficiale è stata trasmessa in forma di documento PDF.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto la proroga al 31 marzo 2026 del termine per l’adozione, da parte delle istituzioni scolastiche statali, del Piano annuale dei flussi di cassa. La nuova scadenza è contenuta nella nota della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, emanata il 26 febbraio 2026 e trasmessa alle scuole e ai Revisori dei conti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

