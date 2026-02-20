Scuola | welfare digitale sconti fino al 30% per docenti e famiglie

Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il 20 febbraio 2026 una piattaforma digitale che garantisce sconti fino al 30% a docenti e famiglie. Questa iniziativa nasce per aiutare il personale scolastico a risparmiare su acquisti di beni e servizi di uso quotidiano. La piattaforma permette di accedere facilmente a offerte esclusive, coinvolgendo anche i familiari di insegnanti e dipendenti pubblici. Ora, insegnanti e famiglie possono usufruire di queste agevolazioni semplicemente attraverso un account online. La piattaforma è disponibile in modo immediato per tutti i soggetti coinvolti.

Welfare Scolastico: Una Piattaforma Digitale per il Risparmio del Personale Didattico. È operativa dal 20 febbraio 2026 una nuova piattaforma digitale che offre sconti esclusivi su beni e servizi a tutto il personale scolastico e ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, estendendosi anche ai loro nuclei familiari. L’iniziativa mira a rafforzare il welfare di settore, offrendo agevolazioni economiche su acquisti che spaziano dalla cultura all’elettronica, passando per servizi per la famiglia e articoli sportivi, in un contesto di crescente attenzione al potere d’acquisto. Un Contesto di Sfide Economiche e la Risposta del Ministero.🔗 Leggi su Ameve.eu

