Scuola | welfare digitale sconti fino al 30% per docenti e famiglie
Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il 20 febbraio 2026 una piattaforma digitale che garantisce sconti fino al 30% a docenti e famiglie. Questa iniziativa nasce per aiutare il personale scolastico a risparmiare su acquisti di beni e servizi di uso quotidiano. La piattaforma permette di accedere facilmente a offerte esclusive, coinvolgendo anche i familiari di insegnanti e dipendenti pubblici. Ora, insegnanti e famiglie possono usufruire di queste agevolazioni semplicemente attraverso un account online. La piattaforma è disponibile in modo immediato per tutti i soggetti coinvolti.
Welfare Scolastico: Una Piattaforma Digitale per il Risparmio del Personale Didattico. È operativa dal 20 febbraio 2026 una nuova piattaforma digitale che offre sconti esclusivi su beni e servizi a tutto il personale scolastico e ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, estendendosi anche ai loro nuclei familiari. L’iniziativa mira a rafforzare il welfare di settore, offrendo agevolazioni economiche su acquisti che spaziano dalla cultura all’elettronica, passando per servizi per la famiglia e articoli sportivi, in un contesto di crescente attenzione al potere d’acquisto. Un Contesto di Sfide Economiche e la Risposta del Ministero.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Piano welfare docenti e ATA, sconti fino al 30% su beni e servizi tramite convenzione con Poste Welfare Servizi
Leggi anche: Piattaforma welfare per personale scolastico: sconti fino al 30% su beni e servizi, Valditara: “Obiettivo migliorare qualità della vita di chi opera nella scuola”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Piattaforma welfare per personale scolastico: sconti fino al 30% su beni e servizi, Valditara: Obiettivo migliorare qualità della vita di chi opera nella scuola; Il MIM avvia una piattaforma per sconti su beni e servizi per il personale scolastico; Welfare ATA, come accedere alla piattaforma con gli sconti? – VIDEO TUTORIAL; Scuola, debutta la piattaforma welfare per il personale.
Home Scuola Docenti Sconti e agevolazioni per Docenti e ATA con il Piano Welfare del MIM: attiva la piattaforma per accedere ai vantaggiE' operativa la nuova piattaforma digitale per accedere alle agevolazioni per il personale scolastico previste dal Piano Welfare del MIM. Disponibili sconti e agevolazioni su beni e servizi. Ecco come ... ticonsiglio.com
Acquisti, sconti dal 10 al 30% riservati a docenti e ATA: guida alla nuova piattaforma welfare 2026Abbigliamento e Sport (10% – 20%): Coupon semestrali e sconti diretti presso i partner della moda tecnica e sportiva. Elettronica ed Elettrodomestici (fino al 15%): Prezzi riservati su computer, ... informazionescuola.it
Attiva la piattaforma welfare scuola: la nota del Ministero - facebook.com facebook