Scu ancora presente a Brindisi Lecce e in alcune aree del Tarantino Allarme su carcere e giovani leve

Attualmente, la presenza della Sacra Corona Unita è segnalata in alcune zone di Brindisi, Lecce e Taranto, con un’attenzione particolare alle aree di Manduria, San Giorgio Ionico e zone vicine. Si evidenzia come l’influenza sia più marcata nelle città di Brindisi e Lecce, mentre a Taranto il controllo si restringe a specifici territori. Sono inoltre preoccupanti i segnali relativi a carceri e giovani coinvolti.

A Brindisi la tappa finale delle audizioni svolte in Puglia dalla commissione parlamentare antimafia. La presidente Colosimo evidenzia differenze territoriali, collegamenti tra detenuti e clan e il ruolo della droga. Assalti ai portavalori: “Non sempre mafia, ma metodi mafiosi” Colosimo ha parlato di un territorio con forti differenze. “Se devo tirare le linee – ha aggiunto – vi devo dire che qui l’utilizzo della forza è ancora molto presente, anche da parte delle giovani leve per scuotere il cosiddetto punto”. Un passaggio specifico è stato dedicato al fenomeno degli assalti ai portavalori, particolarmente diffuso in tutta la regione. Basti pensare che se ne sono registrati 10 nell'ultimo anno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Scu ancora presente a Brindisi, Lecce e in alcune aree del Tarantino. Allarme su carcere e giovani leve” Articoli correlati Spettatori Inter Lecce, i tifosi nerazzurri rispondono ancora presente: ecco il dato sugli spalti del MeazzaCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Ancora ladri nella notte: colpite alcune ville, cresce l’allarmeTempo di lettura: 2 minutiAncora una notte inquieta, segnata dall’ombra dei ladri che si muovono tra le case. Una raccolta di contenuti su Scu ancora presente a Brindisi Lecce e... Discussioni sull' argomento Scuola, tpl, giornalisti: l'Italia si ferma ancora; Bufera nel mondo della scuola altoatesino: i sindacati inviano un invito a votare no al referendum negli istituti superiori. Ancora una volta vengono ignorate le regole; Insegnante accoltellata, il dibattito in rete: Ha scelto di lavorare a scuola, non di andare in guerra, Finché si dice che questo disagio va compreso non si risolve nulla, Mancano le basi date a casa dai genitori; Gli straordinari 90 anni della Scuola di Sci del Cervino. Quella interessante iniziativa che rivoluzionò il turismo. Scu ancora presente a Brindisi, Lecce e in alcune aree del Tarantino. Allarme su carcere e giovani leveBRINDISI - Se certamente sulle città di Brindisi e, in parte, su Lecce possiamo parlare di un’influenza della Sacra corona unita, non possiamo dire lo stesso per Taranto, se non limitatamente ad ... lecceprima.it L’INTRECCIO TRA SCU E ALTRE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE - VIDEO - facebook.com facebook É stato pubblicato il nuovo bando SCU: un'opportunità per mettersi in gioco, acquisire competenze e fare la differenza nel proprio territorio. Scadenza per candidarsi: alle ore : Scopri di più seguendo il link: arciserviziocivile.it/online x.com