Gli spalti dello stadio Meazza confermano la presenza numerosa dei tifosi nerazzurri durante la partita contro il Lecce, dimostrando il costante sostegno alla squadra anche in occasione della sfida di recupero in campionato. Il dato sugli spettatori riflette l’interesse e la fedeltà dei tifosi interisti, che continuano a seguire con passione le prestazioni della loro squadra in ogni occasione.

Inter News 24 Spettatori Inter Lecce, stadio Meazza ancora pieno per la sfida di recupero in campionato: ecco il dato. Il popolo nerazzurro risponde presente ancora una volta per sostenere la squadra di Cristian Chivu nel match contro il Lecce. Come riportato dal giornalista Daniele Mari sul suo profilo X, la cornice di pubblico a San Siro è quella delle grandi occasioni: sono infatti 69.321 gli spettatori totali che hanno riempito gli spalti del Meazza. Spettatori Inter Lecce, ben 706 i tifosi giallorossi arrivati a Milano. Notevole anche la presenza dei sostenitori salentini, che nonostante la trasferta infrasettimanale hanno raggiunto Milano in 706 per occupare il settore ospiti e incitare i ragazzi di Di Francesco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spettatori Inter Lecce, i tifosi nerazzurri rispondono ancora presente: ecco il dato sugli spalti del Meazza

Leggi anche: Inter U23, top in campo ma flop sugli spalti: il dato sugli spettatori contro la Pro Vercelli è bassissimo!

Leggi anche: Serie A, spettatori 2025/26: il dato sui top Club del nostro campionato! Ecco la situazione dei nerazzurri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Inter-Lecce: biglietti, le info per i tifosi e lo show di San Siro; Inter - Lecce. È la 20esima volta in casa dei nerazzurri: una sola vittoria 25 anni fa, mai un pareggio; Lecce – Parma: info per i tifosi; Inter-Lecce: biglietti, le info per i tifosi e lo show di San Siro.

Inter-Lecce, il dato sugli spettatori presenti al Meazza - Alla fine del primo tempo è stato reso noto il dato sui tifosi presenti a San Siro per la gara valida per il recupero della sedicesima giornata di Serie A ... msn.com